Dal gruppo facebook Covid19 Genova un questionario per leggere la pandemia in Liguria

Genova. Gestione della malattia, tracciamento, cura, comunicazioni e supporto nella quotidianità. Sono alcuni dei temi affrontati in un questionario che il gruppo Facebook “Covid19 Genova /Testimonianze – Azioni – Soluzioni” ha lanciato attraverso i social per avere uno strumento in più con il quale leggere la situazione pandemica nella nostra regione.

Il questionario, che richiede una decina di minuti per essere compilato, ed è destinato a chi abbia avuto esperienza diretta di covid-19 su di sé o su una persona molto vicina (familiare, amico stretto) è stato elaborato da alcuni ricercatori che fanno parte del gruppo, per analizzare i percorsi Covid in Liguria e la risposta della sanità.

