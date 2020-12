Giornata nazionale della colletta alimentare, donati 5,2 mln di pasti

Liguria. L’emergenza sanitaria non ha fermato la Colletta Alimentare, e i risultati confermano che gli italiani hanno un cuore grande, anche in un momento così difficile. Tra il 21 novembre e il 10 dicembre – il periodo in cui quest’anno si è svolta la raccolta, solitamente concentrata nell’ultimo sabato di novembre – sono state donate 2.600 tonnellate di cibo, equivalenti a 5,2 milioni di pasti.

Le donazioni sono state fatte utilizzando le card disponibili nei 6.000 punti vendita che hanno aderito all’iniziativa, oppure facendo la spesa online nei siti di Amazon e Esselunga.

