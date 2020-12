Il premio sportivo ligure dell’anno va alle gemelle ginnaste Alice e Asia D’Amato

Genova. Sono le gemelle Alice e Asia D’Amato, talentuose ginnaste genovesi, ad aggiudicarsi la 28° edizione del premio “Sportivo Ligure dell’Anno”. “Ho voluto fortemente confermare questa premiazione che, mai come quest’anno, assume un forte valore simbolico: la Regione Liguria ha a cuore il mondo dello sport, un mondo che sta pagando uno dei prezzi più alti a causa della pandemia – commenta l’assessore allo sport Simona Ferro.

In queste prime settimane di lavoro ho visto come molte società facciano fatica a proseguire, gli atleti abbiano difficoltà ad allenarsi e il mondo dello sport non agonistico sia veramente allo stremo. In questa situazione complessa, per alcuni drammatica, ho voluto dare un segnale di attenzione volendo premiare i risultati eccellenti degli atleti liguri”.

