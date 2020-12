Livio Emanueli e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo: dal Palafiori all’Accademia della Musica

Sanremo. «Da qualche mese a questa parte in Sinfonica vediamo un futuro un pochino più roseo. Il Consiglio d’amministrazione ha lavorato per sistemare una situazione economico – finanziaria che non era delle migliori. Grazie anche al Comune di Sanremo abbiamo individuato nuovi asset di sviluppo che non riguardano la produzione artistica ma altri filoni e soprattutto abbiamo avuto in comodato d’uso gratuito gli spazi del Palafiori che rappresenta il nuovo asset più strategico che ci è stato reso disponibile».

