Meteo, strascichi di perturbazione: sabato tra le nuvole e domenica di sole

Genova. La retroguardia di una perturbazione interesserà la nostra regione nella giornata di oggi, sabato 12 dicembre, con annuvolamenti e qualche pioggia. Deciso miglioramento domenica e nuovo aumento della nuvolosità lunedì. Ecco le previsioni meteo degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, sabato 12 dicembre, al mattino qualche schiarita sarà già presente sull’imperiese. Altrove nubi irregolari con qualche pioggia lungo le coste centro-orientali e brevi nevicate sopra gli 800 metri in Appennino. Nel corso della giornata aperture più convinte a ponente in estensione verso il centro della regione. Ancora molte nubi a levante, ma senza più fenomeni. Venti moderati o forte specie sul settore centro-occidentale della costa. Mare stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature in lieve aumento le minime, in calo le massime: saranno comprese sulla costa tra 5 e 10 gradi, nell’interno tra -3 e 7.

