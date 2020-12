Recovery fund, le opposizioni in Regione chiedono un confronto: “Occasione unica”

Genova. I partiti di opposizione in consiglio regionale – Pd, Lista Sansa, M5s e Linea Condivisa – hanno inviato una lettera aperta al presidente del consiglio Medusei e al governatore Toti per chiedere, in sostanza, che non si perda l’occasione di un confronto sul tema delle richieste di finanziamento legate al Recovery fund, il piano europeo di aiuti per rilanciare i Paesi dopo la pandemia.

“Stiamo entrando nel pieno della sessione di bilancio 2021-2023, la prima della nuova legislatura, che assume un carattere ancora più strategico per il futuro della nostra Regione – dicono dalla minoranza – anche alla luce della discussione in corso, a livello nazionale ed europeo, sul piano Next Generation EU”.

... » Leggi tutto