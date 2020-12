San Donato Metanopoli contro Rari Nantes Savona: la cronaca in diretta

San Donato Milanese. Prosegue, in maniera spezzettata, il travagliato campionato di Serie A1 maschile 2020/2021. Oggi si giocano tre incontri, due dei quali valevoli per il girone D, l’unico che conta quattro squadre.

La Rari Nantes Savona è impegnata a Milano, nella piscina Cozzi, contro il San Donato Metanopoli Sport, già affrontato e battuto due volte dai biancorossi in questa stagione: il 20 settembre per 18-9 in Coppa Italia e il 14 novembre per 14-6 in campionato.

