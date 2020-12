Sanremo, gruppo di consiglieri vuole Cambiamo! nella coalizione Biancheri

Sanremo. “Cambiamo!” nella maggioranza Biancheri? Difficile ma non impossibile. Torna a movimentarsi la variegata coalizione del sindaco Alberto Biancheri con almeno un paio di consiglieri, anche di opposizione e magari qualche assessore in carica che starebbero spingendo per la costituzione di un gruppo del movimento di Toti all’interno del consiglio comunale. Sarebbe forse già cosa fatta se non fosse che la maggioranza Biancheri-bis, così come la Biancheri-uno, ha quale pilastro l’alleanza con il Partito Democratico, avversario di Cambiamo! sia in Regione che in parlamento.

... » Leggi tutto