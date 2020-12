“Amore è sutura”, le emozioni degli studenti Itis durante il lockdown diventano un libro pro San Paolo

Savona. Siamo ad aprile 2020, in pieno lockdown, catapultati in una dimensione quotidiana completamente nuova. La pandemia di Covid19 ha sconvolto le nostre vite e determinato radicali cambiamenti che apparivano, in quel periodo interminabile, temporanei. Le strade sono deserte, le serrande nei negozi abbassate, le scuole chiuse.

In questo contesto all’istituto Ferraris Pancaldo di Savona nasce “Radio Ferraris Pancaldo Sempre Aperto“, un luogo virtuale di confronto e condivisione, a cui hanno partecipato anche personaggi noti come Sigfrido Ranucci, Massimo Recalcati, Erica Musso, Rula Jebreal e tanti altri. Arriva maggio e tre docenti, Silvia Fancello, Elena Rossi e Omar Tonella, insieme al dirigente scolastico Alessandro Gozzi hanno deciso di non disperdere le testimonianze che venivano raccolte ogni giorno, avevano notato qualcosa di importante e profondo: i ragazzi erano riusciti a mettere a nudo anima, paura e speranze.

