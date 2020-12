Colla Micheri, il meraviglioso borgo dove dimorava l’esploratore Thor Heyerdahl

In questo articolo di Stile Savonese voglio parlarvi di un minuscolo angolo di paradiso che conquista tutti per la sua bellezza e conquistò anche Thor Heyerdahl: Colla Micheri.

Piccola perla medievale incastonata sulle alture tra Laigueglia e Andora, lungo il tracciato dell’antica via Romana Julia Augusta, Colla Micheri fu scelta come dimora dal celebre antropologo, navigatore ed esploratore norvegese Thor Heyerdahl .

Partendo da Laigueglia, il minuscolo villaggio è raggiungibile a piedi attraverso una mulattiera, se vuoi fare una bella passeggiata, o in auto, seguendo la strada asfaltata.

Colla Micheri è un altro di quei magici luoghi del nostro savonese in cui il tempo sembra sia riuscito a fermarsi: entri nel borgo e vieni catapultato nella dimensione di un passato molto remoto.

Affascina con lo splendido panorama che offre e con i profumi di una natura rigogliosa che ti avvolgono.

Ti lasci alle spalle il blu del mare e arrivi al centro del borgo, dove c’è la graziosa piazzetta lastricata in pietra con la Chiesa di San Sebastiano. Questa ha un caratteristico colore rosso scuro e mostra sulla sua facciata la lapide che ricorda il passaggio di Papa Pio VII di ritorno dal suo esilio francese.

Da qui si dirama una ragnatela di stradine lastricate che conducono a splendide ville con giardini dai mille colori.

Colla Micheri ha un’incredibile particolarità: dalla costa non si vede assolutamente, perché le case sono disposte sul versante posteriore della collina.

Il piccolo borgo fu infatti edificato in questo modo per non essere avvistato dalle navi saracene, che nelle epoche passate, con le loro incursioni sulla costa, terrorizzavano gli abitanti.

Una scelta che si rivelò particolarmente felice, anche da un punto di vista più “poetico”, perché all’ora del tramonto a Colla Micheri si può godere di uno splendido spettacolo: il sole che va a tuffarsi in un “mare” di ulivi dietro le colline.

