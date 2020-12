Genova. In Liguria sono 331 i nuovi positivi al Covid-19 su 2.752 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore.

Nel dettaglio:

IMPERIA (Asl 1):24

SAVONA (Asl 2): 105

GENOVA: 145, di cui:

· Asl 3: 97

· Asl 4: 48

LA SPEZIA (Asl 5): 46

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 11

