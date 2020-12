Ecco “Mugrugni”, il gioco da tavolo con protagonisti cinghiali in lotta per il dominio di Genova

Liguria. Siamo nell’anno 2814. La razza umana si è estinta da oltre trecento anni ed una nuova specie di cinghiali umanoidi è emersa come specie dominante e lotta per il predomino del territorio contendendosi i 40 quartieri di Genova. Sono le gustosissime premesse di “Mugrugni”, il nuovo gioco da tavolo tutto “made in Zena” che ha le carte in regola per tener compagnia alle famiglie durante queste insolite feste di Natale ai tempi del coronavirus.

A produrlo Demoela, una cooperativa genovese nata nel 2016 dall’idea di tre amici, che ultimamente si è specializzata in produzioni che fondono i giochi da tavolo più popolari, come “Risiko” e “Monopoly”, con l’identità locale dei territori.

