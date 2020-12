Imperia corsara a Fossano, i neroazzurri calano il poker

Fossano. Vittoria dell’Asd Imperia calcio a Fossano, dove i nerazzurri hanno dominato sul campo avversario finendo la partita con un 4 a 1 e ottenendo la prima vittoria in trasferta.

Esulta mister Lupo: «Questa era una sfida davvero pericolosa ed eravamo consapevoli di essere superiori qualitativamente – ha dichiarato l’allenatore dell’Imperia -. In questi giorni, ero teso perché avevo il compito di non abbassare il livello dell’attenzione dei ragazzi. Abbiamo lavorato bene sui calci piazzati dedicando un’intera sessione di allenamento: ad oggi, non avevamo ancora segnato da calcio d’angolo e, per i tiratori ed i saltatori che abbiamo, era una casualità. Non mi è piaciuto l’atteggiamento di inizio ripresa quando ci siamo abbassati troppo ma il gruppo creato è solido e, anche oggi, abbiamo visto la sua forza. Sono contento della rete di Malltezi che è subentrato con la giusta mentalità. Anche lui è stato aiutato dai compagni perché ha raccolto i frutti del lavoro di Minasso che ha sfiancato l’avversario nella prima ora di gioco. Poi ha sfruttato un grande passaggio di Capra, sempre più leader della squadra».

... » Leggi tutto