Lombardia e Piemonte in zona gialla, turisti in “fuga” in Liguria: “Chiusi in casa da troppo, finalmente rivediamo il mare”

Provincia. Si respira un’aria di “libertà” in questa domenica di zona gialla per le “vicine” Piemonte e Lombardia, in questa terza domenica di Avvento che, se sbirci il termometro con i suoi quindici gradi, ti sembra di essere a marzo.

Un giro prima a Varazze e poi a Celle Ligure. In effetti qualche milanese e qualche piemontese è sceso approfittando di questa domenica di spostamento e delle favorevoli previsioni meteo. Si lavora nei bar e nei ristoranti: si sorride un po’ di più. Una fuga a Varazze dove la zona del porto si anima di famiglie e persone a passeggio: milanesi sì ma, soprattutto, piemontesi.

