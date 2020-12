Meteo Liguria, l’alta pressione porta tempo stabile: sole e temperature in lieve aumento

Liguria. L’instaurazione di una blanda area di alta pressione sul Mediterraneo occidentale determina il ritorno di condizioni di tempo più stabile, anche se non sempre soleggiato. Temperature in contenuto aumento, su valori di poco superiori alle medie per il periodo.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi domenica 13 dicembre sarà una giornata stabile e soleggiata su tutta la regione. Innocue velature giungeranno da ovest in serata.

... » Leggi tutto