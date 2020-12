Natale 2020, raccolta giocattoli del Rotary Club Sanremo

Sanremo. E’ innegabile che il 2020 ha colpito tutti, in un modo o nell’altro, ma è proprio nei momenti di difficoltà comune che il sentimento della solidarietà, unitamente all’empatia, anche nei confronti di non si conosce, danno vita alla collaborazione.

Quando questi due sentimenti si traducono in azione, ecco che le persone si attivano per concretizzare le intenzioni.

Questo è quanto è successo attraverso un’azione promossa dai soci del Rotary Club Sanremo, coordinati dal presidente Maurizio Foglino e dai giovani del Rotaract Sanremo, guidati da Samuel Lorenzi, i quali hanno organizzato una raccolta di giocattoli, che sono stati donati all’Emporio Solidale per allietare il Natale delle famiglie del territorio.

All’iniziativa hanno attivamente partecipato anche i soci del Sanremo Rugby.

