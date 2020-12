Piemonte e Lombardia diventano zona gialla, permessi gli spostamenti da e per la Liguria

Genova. A partire da oggi, domenica 13 dicembre, Lombardia, Piemonte, Basilicata e Calabria entrano ufficialmente in fascia gialla. Ciò significa che lombardi e piemontesi, che sono da sempre i principali turisti dell’estremo Ponente ligure, da oggi avranno maggiore libertà di movimento e potranno ufficialmente tornare in Liguria per trascorrere il proprio tempo libero o per raggiungere le proprie seconde case, stessa cosa vale per i liguri, gialli già dal 29 novembre.

