Un imprenditore ligure tra i creatori del macchinario che “uccide” il Covid-19

Liguria. C’è anche un imprenditore ligure che opera nel settore del turismo e del divertimento tra i “papà” del macchinario in grado di uccidere il Covid-19 e sanificare profondamente l’aria e le superfici e che ha fatto compiere un importante passo avanti nella sfida per la gestione e mitigazione del rischio di contagio da Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2).

Si tratta del Socotec Air System Sterilboost, la macchina distribuita da Socotec Italia (società d’ingegneria leader nel settore del Testing, Inspection e Certification) e inventata da un gruppo di imprenditori di Liguria e Lombardia. Lo strumento è in grado di sanificare superfici e grandi volumi di aria in ambienti affollati in tempo reale. Dai test un eseguiti dal Laboratorio Socotec lo SteriBoost si è dimostarto “in grado di abbattere in poco tempo tutte le cariche batteriche presenti negli ambienti anche in presenza di persone”.

