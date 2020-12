Vaccino anti Covid, Toti accelera: “Prime dosi entro metà gennaio, pronti a somministrarlo subito”

Genova. “È possibile che la prima fornitura del vaccino Pfizer arrivi nelle prime due settimane di gennaio, abbiamo fatto il punto con il Governo per organizzarci in modo tale che, non appena le dosi arriveranno alle Regioni, saremo pronti a somministrarlo. Stiamo lavorando su tutta la linea, siamo pronti a prenderci tutte le responsabilità e a lavorare durante le feste per costruire un percorso di vaccinazione che sia rapido ed efficace”.

Così il presidente ligure Giovanni Toti nel consueto aggiornamento sulla situazione Covid in Liguria, dopo la riunione con i presidenti di Regione, i ministri agli Affari regionali Francesco Boccia e alla Salute Roberto Speranza e il commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri.

... » Leggi tutto