Alassio, il Comune precisa: “Nessun aumento sull’Imu”

Alassio. A seguito delle voci riguardanti possibili aumenti delle tariffe Imu circolate negli ultimi giorni sui social network, l’assessore al bilancio di Alassio Patrizia Mordente precisa che “questa amministrazione non ha applicato alcun aumento dell’Imu”.

L’assessore spiega le ragioni per le quali agli utenti sono stati inviati conteggi più “importanti” rispetto al passato: “Se si leggono attentamente i modelli F24 è possibile vedere come da quest’anno, secondo la normativa nazionale, siano state accorpate Imue Tasi. Gli importi da corrispondere fanno riferimento alla somma delle due imposte e non solo all’Imu”.

