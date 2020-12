Era post-Covid, Bassetti: “Febbre gialla candidata per prossima pandemia”

Liguria. “Le infezioni vanno guardate con molta attenzione. Non hanno un solo volto e non dobbiamo farci ingannare. C’è un motivo se si parla della nostra epoca come «l’epoca dei microbi». Così come c’è un motivo se gli scienziati sapevano con assoluta certezza che sarebbe arrivata una pandemia simile a quella che abbiamo vissuto” e “la febbre gialla è una seria candidata per una futura pandemia“.

Parole dell’infettivologo Matteo Bassetti, che in un post su facebook propone un’analisi sul mondo “dopo il covid”, mettendo in guardia sugli scenari futuribili per quanto riguarda la diffusione di nuovi virus e relativi problemi medico-sanitari per la comunità.

... » Leggi tutto