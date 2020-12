Festività natalizie, Fratelli d’Italia nelle piazze della provincia a sostegno delle aziende italiane

Provincia. In occasione del Natale il Partito di Giorgia Meloni organizza gazebo nei quali chiunque avrà acquistato un prodotto fatto in Italia e comprato in un negozio di vicinato potrà impacchettarlo, grazie all’impegno dei nostri volontari, con una inedita carta da regalo che riporta il logo della campagna “compra italiano, compra locale. Un Natale tricolore è un Natale solidale”.

Due al momento gli eventi programmati: Ad Alassio, piazza Partigiani angolo Budello, dalle ore 10 alle 18 del giorno Sabato 19 Dicembre, a cura dei circoli territoriali di Alassio Baia del sole e Albenga Valli Ingaune.

