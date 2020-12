Guide alpine, Rixi (Lega): “Esenzione Iva per incentivare la montagna in sicurezza”

Genova. Il deputato della Lega genovese – e appassionato alpinista – Edoardo Rixi annucnia un emendamento che sarà presentato dal Carroccio alla manovra economica del governo per introdurre l’esenzione dall’Iva per chi svolga il lavoro di guida alpina.

“Molto spesso i frequentatori della montagna non conoscono le guide alpine e solo nel momento in cui decidono di fare un’escursione con una di loro si rendono conto di cosa significhi realmente, soprattutto in termini di sicurezza”, spiega Rixi.

... » Leggi tutto