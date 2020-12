Imperia, Temesio (Amat) replica a Mangiante (Rivieracqua): «Allusioni infondate e calunniose»

Imperia. «Stanti le apodittiche affermazioni contenute nella missiva in riscontro, secondo cui “il rilancio a mare” dell’impianto di depurazione di Imperia sarebbe “detenuto e gestito dalla controllata AMAT s.p.a.” e ancora “gli impianti e beni in questione sono illegittimamente posseduti da AMAT s.p.a.” osserviamo che l’infondatezza delle stesse è smentita dalla semplice evidenza documentale dell’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Imperia n.582 del 15 dicembre 2017 da cui si rileva che è stata attribuita alla società Rivieracqua s.c.p.a. dal 18 dicembre 2017 e sino alla data di sottoscrizione dell’atto di concessione richiamato nelle premesse “l’attività di gestione dell’impianto di depurazione delle acque reflue della Città di Imperia alle condizioni di cui alla bozza di atto di concessione in uso dell’impianto di depurazione e rilancio a mare approvato in data 6 novembre 2017 dal CdA della Società e dalla giunta di Imperia con deliberazione n.423 del 12 dicembre 2017». Il presidente di Amat Maurizio Temesio replica così al numero uno di Rivieracqua Gian Alberto Mangiante che con una lettera ha intimato alla partecipata del Comune di Imperia di conferire senza indugio impianti, condotte fognarie e depuratore.

... » Leggi tutto