Meteo, progressivo aumento delle nubi sulla Liguria e mercoledì torna la pioggia

Genova. Nonostante l’effetto di una depressione a nord ovest il flusso occidentale rimane teso senza affondare con decisione nel mediterraneo. Sulla nostra regione il tutto si manifesterà con un’incremento della nuvolosità nella giornata di oggi, lunedì, a cui seguiranno due giorni nuvolosi, con qualche pioggia mercoledì. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 14 dicembre, mattinata con cielo generalmente poco nuvoloso per velature. Incremento delle nubi nella seconda parte di giornata, con stratificazioni che tenderanno a divenire più spesse in serata, quando il cielo potrà risultare localmente nuvoloso. Venti inizialmente da nord est deboli, in rotazione da sud est. Mare poco mosso. Temperature stazionarie: sulla saranno comprese tra 4 e 15 gradi, nell’interno tra -3 e 11.

