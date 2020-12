Nuovo regalo in arrivo con Happy Monthly del Club Iren Con Te

Nuovo appuntamento con l’Happy Monthly del Club Iren Con Te e nuovo regalo per tutti gli iscritti. Dal 17 dicembre si potrà richiedere un ebook gratuito a scelta tra una selezione di titoli Bookabook.

Bookabook, la casa editrice in crowdfunding

I lettori più curiosi ed esperti conosceranno di sicuro una realtà diversa e unica come quella di Bookabook, fondata sull’incontro tra storie e lettori. Su Bookabook è infatti possibile trovare libri pubblicati grazie al sostegno ricevuto tramite crowdfunding o scoprire titoli inediti e pre-ordinarli.

Club Iren Con Te: Happy Monthly, sconti e…

L’iscrizione a Iren Con Te permette ai clienti Iren di ricevere buoni regalo Amazon, abbonamenti a riviste e sconti su brand importanti tra i quali La Feltrinelli, Superga e Kappa. In più, si ha la possibilità di accedere a vantaggi 2×1 da utilizzare sul territorio come cene e notti in hotel, ingressi al Cinema e a Centri Benessere.