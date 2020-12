Recovery Fund, Coldiretti Liguria: «Necessario investire su cibo e territorio»

Genova. «Occorre investire su settore chiave per la sicurezza e la sovranità alimentare, soprattutto in un momento in cui, con l’emergenza Covid, il cibo ha dimostrato tutta la sua strategicità per difendere l’Italia dalle turbolenze provocate dalla pandemia, con corse agli accaparramenti e guerre commerciali». E’ quanto afferma Coldiretti in riferimento all’approvazione definitiva del bilancio pluriennale dell’Unione e del “Next Generation EU”.

