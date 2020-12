Rimessa filobus a Quarto, parte la raccolta firme per salvare il parco di via delle Campanule

Genova. Una raccolta firme per fermare il progetto del Comune di Genova che prevede la costruzione di una nuova rimessa dedicata ai filobus al posto dell’odierna area verde dei giardini pubblici “8 marzo”. Questa l’ennesima iniziativa messa in campo dai residenti di Quarto per salvare il polmone verde del quartiere, residenti che in questi mesi hanno già ribadito la loro contrarietà alla nuova infrastruttura resasi necessaria dal nuovo disegno del trasporto pubblico del Pums.

Dopo il no del Municipio (il no al progetto è arrivato spaccando di fatto la maggioranza di centro destra), dopo la contestazione sotto Palazzo Tursi, arriva quindi la petizione on line che punta ad allargare il fronte della solidarietà tra cittadini, e che in queste prime ore ha già fatto registrare alcune centinaia di adesioni, che moltiplicano di fatto il peso del comitato promotore, che in queste settimane ha attivato decine di persone.

