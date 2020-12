Savona, “l’albero della plastica” di Assonautica addobbato con i rifiuti delle spiagge

Savona. Quest’anno Assonautica ha allestito “L’albero della plastica” per Natale, un’occasione per sensibilizzare sull’enorme problema della plastica in mare, con un albero addobbato interamente con rifiuti raccolti in mare e sulla spiaggia.

“Appesi ai rami troviamo oggetti di ogni tipo, attrezzatura da pesca, rasoi, fermagli per capelli, bottiglie, giocattoli, bossoli di fucile, polistirolo e bottigliette piene di frammenti di plastica, di cannucce e di piccoli oggetti, bottigliette piene di mozziconi, resti di scarpe. Non c’è neppure una pallina tradizionale, le uniche palline appese sono palline da golf che sono state raccolte in mare. Se facciamo una passeggiata in spiaggia, specialmente dopo una mareggiata, possiamo renderci conto dell’enorme quantità di rifiuti che il mare ci restituisce. Sono rifiuti che qualcuno ha abbandonato e che, attraverso i corsi d’acqua, arrivano al mare. Vengono abbandonati ovunque, a volte lanciati con naturalezza dal finestrino dell’auto”, spiegano da Assonautica.

... » Leggi tutto