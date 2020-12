Taggia, terza più bella in assoluto. Alice Leone sul podio di Miss Italia

Taggia. Si è classificata terza su 23 finaliste a Miss Italia la giovanissima ventiduenne tabiese Alice Leone. Le fasi conclusive si sono tenute questo pomeriggio a Roma in diretta streaming per via dell’emergenza Covid e in assenza del televoto. A decretare la vincitrice Martina Sambucini è stata una giuria di esperti composta da Paolo Conticini, attore; presidente Roberta Bruzzone, Psicologa Forense e Criminologa, Manila Nazzaro, Miss Italia 1999, Tiziana Luxardo, fotografa, Raoul D’Alessio, specialista in Ortodonzia, studioso di riabilitazione estetica, Chiara Ricci, attrice.

... » Leggi tutto