“Abbraccio Natalizio”, l’iniziativa di Sanna Clown per raccogliere oggetti da donare agli anziani

Provincia. C’è tempo fino al 18 dicembre per partecipare all’iniziativa “Abbraccio Natalizio” ideata per raccogliere oggetti che quotidianamente vengono usati nelle case di riposo e nelle rsa per poi consegnarli come regali, accompagnati da un abbraccio virtuale da parte dei savonesi, agli ospiti di alcune strutture per anziani della provincia. Il progetto è firmato dall’associazione “Sanna Clown – VIP Savona Onlus”, gli ormai noti volontari col “naso rosso” impegnati a portare sorrisi ed allegria nelle corsie d’ospedale.

Plaid da una piazza, pennarelli, kit per la lana, cappelli, mazzi di carte, cuscini da sedia e album da colorare (per rispettare le normative anti Covid tutto il materiale dovrà essere nuovo), questi solo alcuni esempi degli oggetti che verranno raccolti per l’iniziativa. I Sanna Clown si impegneranno poi a recapitarli, ovviamente impacchettati, agli ospiti di alcune strutture come regali di Natale da parte di tutti i savonesi.

