Autostrade, manutenzione per i prossimi dieci anni: possibile riduzione o cancellazione dei pedaggi

Liguria. La rete autostradale ligure “sarà oggetto per il prossimo decennio di considerevoli autorità di manutenzione e ammodernamento”. I cantieri avranno “inevitabili riflessi sulla fluidità della circolazione” soprattutto “per i noti limiti della rete autostradale ligure in termini di capacità e di caratteristiche geometriche” come “carreggiate a due corsie strette senza corsia di emergenza, direzioni separate che non permettono bypass, raggi di curvatura ridotti, pendenze nei tratti di valico di lavori per mettere in sicurezza le autostrade liguri.

A confermare le previsioni che l’ispettore del Mit Placido Migliorino aveva illustrato a Genova24 è stato oggi Enrico Valeri, direttore della gestione della rete di Aspi, durante un’audizione davanti alle commissioni Ambiente e Trasporti della Camera.

... » Leggi tutto