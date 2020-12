Bandi Covid-19, Rossetti (Pd): “Poca trasparenza”. L’assessore Ferro: “Tutto alla luce del sole”

Liguria. Il consigliere regionale Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interpellanza, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha rilevato la necessità di conoscere nel dettaglio lo stato di attuazione delle misure assunte sui bandi Covid-19, considerando che secondo i dati ANAC le stazioni appaltanti della Liguria, a fronte di 332,97 milioni di euro messi a bando per l’emergenza Covid-19 hanno comunicato importi aggiudicati per 39,56 milioni, collocando la Liguria all’ultimo posto per trasparenza nell’esito dei bandi.

Rossetti ha sottolineato che A.Li.Sa. risulta stazione appaltante per 296,83 milioni dei 332,97 totali e che è necessaria trasparenza nella comunicazione e nell’informazione.

... » Leggi tutto