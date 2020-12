Diano Marina. Momenti di terrore stamattina nella Città degli aranci: a causare un incendio in uno stabile di via Generale Arduino, sull’Aurelia, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato lo scoppio di una bombola su un terrazzo. Le fiamme che si sono sprigionate hanno raggiunto l’appartamento. L’incidente non avrebbe causato feriti.

... » Leggi tutto