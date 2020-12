Il Comune più anziano d’Italia? Nell’entroterra di Genova (ma nascerà un bimbo, non accadeva da 23 anni)

Genova. “Ah, quindi abbiamo scalato la classifica!”. Il sindaco di Fascia, Marco Galizia, è una di quelle persone che amano guardare il bicchiere mezzo pieno e mentre il territorio del suo Comune si trova sotto un metro di neve, incantato come un presepe a grandezza naturale, commenta con una risata la notizia del giorno. Fascia, 73 abitanti nell’entroterra di Genova, sulle pendici del monte Carmo e nel territorio del parco dell’Antola, è stato dichiarato dal censimento Istat il Comune più anziano d’Italia.

Con un’età media degli abitanti di 66 anni, passa dalla seconda posizione del 2019 alla prima assoluta del 2020. Galizia, che con i suoi 49 anni è praticamente considerato un ragazzino dai suoi cittadini, sorride e ragiona così: “Se noi guardiamo il fatto di avere un piccolo comune con un’età media molto elevata, sì è abbastanza triste, perché significa che non c’è ricambio generazionale, che nessuno viene a vivere qui, però se guardiamo anche l’altro aspetto, quello positivo, possiamo dire che qui si vive a lungo, nel nostro comune ci sono parecchi ultraottantenni e ultranovantenni, non ci sono insediamenti produttivi e quindi non c’è inquinamento, l’acqua è pulita e l’aria è buona”.

