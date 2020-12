Imperia, sindaco Scajola non rinuncia a Légion d’Honneur: «Non credo a queste azioni dimostrative»

Imperia. «Restituire la Légion d’Honneur come Augias? Non credo a queste azioni dimostrative. L’Italia è in una posizione debole sul caso Regeni e serve la solidarietà della Francia e dell’Europa». Lo ha dichiarato all’Ansa il sindaco di Imperia ed ex ministro, Claudio Scajola, che prende così le distanze dal giornalista e scrittore Corrado Augias, che nei giorni scorsi si è recato all’ambasciata francese di Roma per restituire la Legion d’onore ricevuta dalla Francia nel 2007, in segno di protesta contro la decisione dell’Eliseo di assegnare lo stesso riconoscimento al presidente egiziano Al Sisi.

