L’assessore Ferro ripesca l’idea: “Un ospedale veterinario gratuito per chi non può pagare”

Genova. Un ospedale veterinario gratuito per curare gli animali delle persone in difficoltà economica. L’idea torna alla ribalta per l’ennesima volta in Liguria con l’assessore regionale Simona Ferro, fresca di assegnazione della delega in quota Fratelli d’Italia, che l’ha subito inserita nella “lista della spesa” per il presidente Toti.

“Vorremmo fornire assistenza veterinaria gratuita sulla base dell’Isee – spiega Ferro -. Se passa l’idea che un animale domestico sia un membro della famiglia, è giusto che da un punto di vista medico abbia gli stessi diritti. Pensiamo alle persone che non possono pagare cifre esorbitanti per gli esami diagnostici, ma anche per l’acquisto dei farmaci, che si potrebbero fornire in convenzione. Chi non ha i soldi necessari rischia di lasciar morire il proprio animale”.

