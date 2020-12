Parco del Beigua, lo scempio dei prati usati per le “derapate” dei fuoristrada

Genova. I manti erbosi danneggiati dal continuo passaggio di fuoristrada o auto ‘in derapata’: questo lo spettacolo scoperto dalle guardie ambientali del Wwf, che durante un sopralluogo hanno documentato lo scempio fatto sui grandi prati del parco del Beigua, dove in moltissimi in questi giorni hanno scoperto le gioie della neve a due passi da casa.

I danni più vistosi sono stati riscontrati nelle località Piccolo Ranch nel comune di Varazze all’interno del Parco Naturale Regionale del Beigua nonché in Zona Speciale di Conservazione. Dagli accertamenti svolti le guardie ambientali-venatorie del Wwf Savona hanno rinvenuto “una situazione di alterazione dello stato dei luoghi dovuta al danneggiamento del manto erboso coperto dalla recente nevicata e provocato dal ripetuto ed incessante transito di mezzi a motore (autoveicoli 4×4) in fuoristrada. A seguito di quanto già denunciato gli scorsi anni, è stato accertato un ulteriore danno alle aree prative, tutelate e classificate come habitat di praterie”.

