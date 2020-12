Pestaggio del giornalista Origone, domani il processo contro i poliziotti

Genova. Si terrà domattina a partire dalle 10 all’Albergo dei poveri – in una delle aule attrezzate in sostituzione di quelle inutilizzabili del tribunale in questa fase di emergenza Covid – l’udienza per il pestaggio del giornalista di Repubblica Stefano Origone avvenuto durante gli scontri di piazza Corvetto del 23 maggio 2019, in occasione di un comizio di Casapound.

Sono quattro i poliziotti del reparto mobile di Bolzaneto accusati di lesioni gravi e aggravate dall’uso dell’arma: si tratta di Fabio Pesci (difeso dall’avvocato Paolo Costa), Stefano Mercadanti e Luca Barone (difesi dall’avvocato Rachele De Stefanis) e Angelo Giardina (difeso dagli avvocato Rachele De Stefanis e Sandro Vaccaro).

