Più fondi alle università private nella legge di bilancio: a Genova protesta davanti al Rettorato

Genova. Protesta venerdì mattina davanti alla sede del Rettorato dell’Università di Genova contro i nuovi stanziamenti alle università private contenuti nella legge di bilancio in approvazione.

L’appuntamento è per venerdì alle 11 in concomitanza con il voto della legge alla Camera: “Il 18 dicembre verrà votata la Legge di Bilancio alla Camera con la quale il Governo stanzierà altri 84 milioni alle università private, il 44% in più dell’anno precedente” spiega in una nota il collettivo Come Studio Genova.

... » Leggi tutto