Tirreno Power, Burlando in aula: “Scelte difficili fatte ascoltando i tecnici, mai interferenze politiche”

Savona. “Accolsi con favore la copertura dei parchi carbone, mentre ero contrario all’ampliamento della centrale. Sono scelte difficili per un amministratore: deve fare scelte equilibrate conciliando lavoro, salute e ambiente. E le decisioni sono sempre state prese sulla base delle valutazioni dei tecnici, senza interferenze politiche. Noi non abbiamo mai pensato di agevolare nessuno. Tutti vorrebbero un mondo senza carbone, ma poi avremmo un problema con la produzione energia. E il progresso di un popolo passa anche dai suoi errori”.

A dirlo è stato Claudio Burlando, ex presidente della Regione Liguria, che ha testimoniato questa mattina nell’ambito del processo a carico di Tirreno Power per il quale sono imputati 26 persone, tra vertici e dirigenti dell’azienda, rinviati a giudizio per disastro ambientale e sanitario colposo.

... » Leggi tutto