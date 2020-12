Val Bisagno, nuova vettura per trasporti disabili della Gau: parte la raccolta fondi per il mutuo

Genova. L’associazione Gau di Molassana ha inaugurato in questi giorni una nuova autovettura da utilizzare per il trasporto disabili: “Non è stata una scelta facile – ha spiegato il presidente Paolo Carbone – ma è un investimento necessario per il nostro futuro”. In questi mesi di emergenza sanitaria, l’associazione, con i suoi tantissimi volontari, è stata in prima linea per assistere i più bisognosi della grande comunità della vallata, consentendo a molte persone l’accesso ai servizi e di sentirsi meno soli.

“Nei prossimi mesi arriveranno altre due nuove vetture – spiega Carbone – che ci permetteranno di sostituire quelle vecchie non più utilizzabili, e permettendoci di partecipare a convenzioni e servizi, evitando quindi il rischio di scomparire. Per questo motivo, nei prossimi giorni inizierà una raccolta fondi per la restituzione del mutuo che abbiamo acceso per l’acquisto dei mezzi”.

