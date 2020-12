Varazze, riapre il Cup: un termoscanner per misurare la temperatura in tutta sicurezza

Varazze. Da questa mattina riapre il Centro Unico di Prenotazione di via Ciarli a Varazze, chiuso da mesi per via dell’emergenza Covid. Torna dunque operativa una struttura che sarà utilizzata da un vasto bacino della popolazione.

Da oggi, quindi, le prenotazioni che per mesi si facevano nelle farmacie della cittadina torneranno a svolgersi all’interno della struttura, che ospita anche ambulatori, a due passi dal centrale giardino delle Boschine e, soprattutto, in piena sicurezza dato che verrà utilizzato un termoscanner per misurare la temperatura agli utenti che vi entreranno.

