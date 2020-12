ZTL e delivery ad Alassio, nuova ordinanza per estendere gli accessi ai veicoli

Alassio. Attiva da stamani l’ordinanza sindacale 381 con la quale viene consentito l’accesso alle zone a traffico limitato in passeggiata Cadorna, Grollero e vie annesse finalizzata al carico e scarico merci tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 22 “esclusivamente per un autoveicolo o motoveicolo per ciascuna attività di somministrazione di alimenti e bevande”.

“Viene dunque integrata la precedente ordinanza che consentiva l’accesso esclusivamente ai motoveicoli” spiega Francesco Parrella, comandante della Polizia Municipale.

... » Leggi tutto