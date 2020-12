A Genova niente numero chiuso per lo shopping: “Ma tolleranza zero sulle mascherine”

Genova. Niente numero chiuso nelle vie dello shopping genovese. Palazzo Tursi non seguirà l’esempio di Milano, che ha deciso di contingentare gli accessi in galleria Vittorio Emanuele per prevenire gli assembramenti della corsa ai regali. Si continua sulla falsariga degli scorsi weekend, con personale della polizia locale e volontari della protezione civile a presidiare le strade più affollate, ma senza misure per ridurre il numero di persone in transito.

“Una galleria si può controllare agevolmente, via XX Settembre ha molti accessi quindi sarebbe impossibile far rispettare il numero chiuso – spiega Sergio Gambino, consigliere delegato alla protezione civile del Comune di Genova -. Continueremo a essere rigidi nei controlli sull’utilizzo della mascherina. In particolare a chi la tiene abbassata sotto i porticati chiederemo di andare all’esterno”.

