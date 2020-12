Albenga. Nella serata di martedì 15 dicembre si è svolta l’assemblea elettiva sezionale in una storica modalità telematica, come definito dal corpo centrale dell’Associazione Italiana Arbitri, per l’elezione del nuovo presidente della sezione di Albenga.

L’osservatore arbitrale Igor Vecchio, vicepresidente vicario uscente, è stato eletto nuovo presidente di sezione.

... » Leggi tutto