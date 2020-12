De Amicis, Bucci: “Non chiude e sarà potenziata ma non si escluda spostamento a priori”

Genova. Non chiuderà, ma non è detto che, in un futuro più o meno remoto, non venga spostata. Dopo l’ultima, ennesima, polemica scattata in consiglio comunale di Genova – durante l’ultima seduta non è stata accolta la richiesta dell’opposizione di presentare un ordine del giorno a difesa della biblioteca per ragazzi De Amicis, al porto antico – il sindaco Marco Bucci torna sull’argomento.

“Voglio chiarire le cose una volta per tutte – afferma – il nostro obbiettivo non è aumentare la presenza di questa biblioteca, imporante per la nostra città, in termini di spazio e di attrattività, chi dice il contrario dice qualcosa che non è vero”.

