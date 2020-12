Doppietta di Destro: il Genoa sfiora l’impresa e si fa raggiungere dal Milan 2-2

Genova. Il Genoa sfiora l’impresa, accarezzando anche la possibilità di vincere contro un Milan che riesce ad agguantare il 2-2 all’83’. Accade tutto nella ripresa: al gol di Destro al 47′ risponde Calabria al 53′. Lo stesso Destro firma una doppietta con un gran colpo di testa. Una partita che segna la rivincita dell’attaccante rossoblù, relegato da tempo in panchina o a cui sono stati concessi pochi sprazzi di partita, ma anche una notevole crescita fisica e “di squadra” dei ragazzi di Maran. E se Donnarumma non avesse compiuto una grandissima parata sulla rovesciata di Scamacca all’89’ il Grifone avrebbe festeggiato i tre punti. La classifica resta comunque brutta: 7 punti rimettendo distanza di uno con il Crotone e in attesa del Torino domani, tuttavia i segnali positivi questa volta si sono visti davvero e non sono solo parole di circostanza dell’allenatore a fine partita.

Primo tempo. Genoa che inserisce Destro e Shomurodov dal primo minuto. Pjaca messo esterno di centrocampo per un 4-4-2 con la stessa difesa della partita contro la Juventus. Milan che si concede un turn over schierando in difesa il 2000 Kalulu e il ’99 Dalot nel solito 4-2-3-1.

