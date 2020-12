Punto nascita Santa Corona, Insieme per Andora: “Una mozione per la riapertura”

Andora/Pietra Ligure. “Insieme per Andora” a sostegno del punto nascita del Santa Corona. “Abbiamo inviato al sindaco Mauro Demichelis e al presidente del Consiglio Daniele Martino una richiesta di mozione a favore della tutela e mantenimento del DEA di II livello, affinché nella sala istituzionale del Consiglio Comunale venga messa all’ordine del giorno la nostra proposta. Vogliamo dare il nostro piccolo contributo ad una causa che preoccupa non poco tutta la riviera di ponente, entroterra compreso”. A dichiararlo è Flavio Marchiano, capogruppo di minoranza.

Il 4 novembre l’Asl2 ha ufficializzato la chiusura del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Santa Corona di Pietra Ligure con il contestuale trasferimento del punto nascita presso il San Paolo di Savona. “Nonostante le motivazioni di questa chiusura – spiega – siano da ricondurre all’emergenza sanitaria che stiamo attraversando, e quindi a carattere temporaneo, l’accorpamento dei due attuali punti nascita risulta essere una situazione preoccupante per il futuro del Dipartimento Emergenza e Accettazione di II livello (il punto nascita è indispensabile e privarne il DEA potrebbe comprometterne l’esistenza stessa) e, nell’immediato, per la mancanza di un servizio essenziale per il nostro comprensorio”.

