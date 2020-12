Restrizioni di Natale, Toti: “Servono decisioni che tutelino la salute, ma anche l’economia e le esigenze delle persone”

Regione. “Tuti gli indicatori parlano di un calo costante e significativo del contagio in Liguria, scendono i ricoverati totali e le persone in terapia intensiva: siamo nella direzione giusta”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nella consueta diretta Facebook di aggiornamento sula situazione coronavirus in Liguria.

“Anche se i contagi sono in calo – aggiunge Toti – abbiamo aperto il 22° drive through nella città metropolitana di Genova: in questo modo continua a crescere la nostra capacità di screening. Non abbiamo alcuna intenzione di mollare la presa. Inoltre da martedì prossimo l’ospedale Evangelico di Genova Voltri, che ha compiuto uno sforzo enorme nella lotta al virus, tornerà a essere totalmente no Covid, con attive tutte le specialità mediche presenti in precedenza. Si tratta del recupero completo dopo il picco delle scorse settimane che ci ha costretto a riprogrammare l’offerta sanitaria”.

... » Leggi tutto